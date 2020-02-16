Канада стремится усовершенствовать соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Министр международной торговли Канады Мэри Энджи начала публичные консультации по совершенствованию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Ранее общее стремление к модернизации этой сделки выражали канадский премьер Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский.

Такая инициатива основывается на старых экономических отношениях между государствами и постоянной поддержке Канадой Украины, которая становится стабильной и процветающей державой, отмечает в своем сообщении канадское правительство.

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Там также отмечают, что после того, как соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу, значительно выросли экономические отношения между двумя государствами, что создало экономическую выгоду для обеих сторон.

Консультации по совершенствованию соглашения позволят канадским бизнесу, промышленности и всем гражданам определить свои приоритеты в торговле с Украиной. Они продлятся до 16 марта 2020 года.

Канада обязана обеспечить своим гражданам и бизнесу доступ к возможностям и клиентам, доступным на мировом рынке. Благодаря этой публичной консультации я призываю всех канадцев высказаться относительно будущей модернизации нашего важного соглашения о свободной торговле с Украиной,

– пояснила министр Мэри Энджи.

Соглашение о ЗСТ с Канадой: что известно?

Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной было подписано в июле 2016 года, а вступило в силу с 1 августа 2017 года. Оно открыло для украинских экспортеров и товаров 98% канадского рынка.



Впрочем объемы торговли между двумя государствами до сих пор остаются незначительными. Так, Канада даже не попала в список 45 ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году, куда попали все страны, которые наторговали с нашим государством более чем 400 миллионов долларов в течение прошлого года.