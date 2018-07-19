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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Канада выделит 30 миллионов долларов на поддержку женского предпринимательства в Украине

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Правительство Канады окажет поддержку женскому предпринимательству в Украине
Правительство Канады окажет поддержку женскому предпринимательству в Украине / Фото из открытых источников

В ходе брифинга Первого вице-премьер-министра – Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и Министра международного развития и франкофонии Канады Мари-Клод Бибо презентовали новую программу финансовой поддержки инновационных проектов.

Об этом сообщил "Правительственный портал".

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Отмечается, что во время брифинга, который прошел 19 июля, канадский министр презентовала новую программу, целью которой является финансовая поддержка инновационных проектов, направленных на улучшение экономических возможностей женщин и наиболее уязвимых слоев населения для преодоления гендерного и социально-экономического неравенства, в том числе через создание для них благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Украине. Общий фонд программы составит 30 миллионов долларов.

Когда мы инвестируем средства в женщин и наиболее уязвимые слои, мы создаем для них равные возможности со всеми другими: стать агентами изменений и способствовать построению лучших условий жизни для всех украинцев,
– подчеркнула она.

Первый вице-премьер-министр Украины приветствовал инициативы Правительства Канады относительно политики по поддержке женского предпринимательства. Он также выразил уверенность в том, что новая программа станет эффективным механизмом преодоления острых социально-экономических вызовов, вызванных военным конфликтом на востоке Украины.

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Степан Кубив поблагодарил канадское правительство, а также весь народ Канады за устойчивую партнерскую поддержку.

Во время встречи политики договорились о создании украинско-канадской рабочей группы, которая займется определением наиболее важных направлений поддержки предпринимательства, чтобы эффективнее направлять финансовую помощь.

Теги: Новости Украины Министерство экономического развития и торговли Деньги Канада
Источник: 24 канал
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