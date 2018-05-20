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Канада выделит срочную финансовую помощь на подавление смертоносного заболевания в Конго

13 Читати новину українською
Канада выделит срочную финансовую помощь на подавление смертоносного заболевания в Конго
Канада выделит срочную финансовую помощь на подавление смертоносного заболевания в Конго / Фото из открытых источников

2,5 миллиона долларов выделит Канада на подавление вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

Об этом заявила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо, сообщает Укринформ.

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"Для взятия под контроль действующей вспышки Эболы, необходимо не допускать дальнейшего распространения вируса. Эти неотложные средства будут переданы непосредственно важным гуманитарным партнерам и позволят медикам и группам реагирования и в дальнейшем держать под контролем эту вспышку", – сказала министр.

Также отмечается, что Канада профинансирует ряд проектов Всемирной организации здравоохранения, "Врачей без границ", ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы ООН, что позволит бороться с распространением болезней, поставлять питьевую воду и санитарные средства, а также оказывать логистическую и координационную помощь.

Напомним, в Демократической Республике Конго объявили о новой вспышке опасной лихорадки Эбола спустя почти 10 месяцев после завершения предыдущей вспышки, 17 человек погибло.

Что такое вирус Эбола? Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

 

Теги: Здоровье Конго Вирус Эбола
Источник: 24 Канал
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