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      Канада выделит Украине деньги для борьбы с пропагандой во время выборов

      17 Читати новину українською
      Христя Фриланд
      Христя Фриланд / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что деньги пойдут на осуществление инициатив для противодействия негативному влиянию дезинформации на украинские выборы.

      Она также добавила, что целью финансирования является поддержка избирательной реформы в Украине и повышение участия женщин в выборах. Фриланд подчеркнула, что Канада "всегда будет выступать в поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности".

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      Ранее Канада уже заявляла о выделении суммы в размере 25 миллионов долларов для Украины. Эта сумма будет направлена на обеспечения безопасности от попыток внешнего вмешательства в избирательный процесс, а также для обеспечения его прозрачности.

      Тогда Фриланд призвала представителей Госдепа и Еврокомиссии присоединиться к Канаде и ОБСЕ в деле обеспечения прозрачности украинских выборов.

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?Украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этом посту не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

      вибори в Україні, президентські вибори 2019

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      Теги: Новости политики Новости Украины Канада Деньги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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