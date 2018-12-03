Канадца Стивенсона ввели в искусственную кому после нокаута от украинца Гвоздика

Промоутер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона Ивон Мишель рассказал об улучшении состояния здоровья своего клиента.

Стивенсон был помещен в искусственную кому в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияние в мозг. Он был в стабильном состоянии.

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Состояние Адониса перешло от критического к стабильному, что является относительно хорошей новостью. Он находится в контролируемой искусственной коме, чтобы облегчить выздоровление. Его семья, жена Симона благодарят всех за лестные сообщения. Новая информация появится позже,

– написал Мишель в Twitter.

Update on Adonis @AdonisSuperman: The state of Adonis has gone from critical towards stable from yesterday to today which is a relatively good news. He is in controlled sedation to facilitate his recuperation. (1/2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 декабря 2018 г.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В одиннадцатом раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в концовке не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон завалился в углу ринга, судья остановил бой.

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