10:06
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Канадская компания медицинской конопли будет инвестировать в Европу

      39 Читати новину українською
      Канадская компания медицинской конопли будет инвестировать в Европу для выращивания конопли, которую будут использовать в лечении.
      Канадская компания медицинской конопли будет инвестировать в Европу для выращивания конопли, которую будут использовать в лечении. / jahgrow.com

      Одна из крупнейших в мире медицинских компаний, которая специализируется на лекарствах из каннабиса, Canopy Growth, планирует потратить более 100 миллионов евро на выращивание медицинской конопли в Европейском союзе.

      Об этом сообщает BNN Bloomberg.

      Читайте также: В Великобритании легализовали лекарства из конопли

      Компания хочет построить две новые производственные мощности для выращивания конопли, которая будут использоваться в лечении. Новые выростные комплексы планируют построить в Италии, Греции или Испании.

      конопля компанія директор європа брюс лінтон

      Брюс Линтон, главный исполнительный директор Canopy Growth./ Фото Bloomberg News

      Канадская компания медицинской конопли уже имеет партнерство с Alcaliber SA в Мадриде, что предусматривает разрешение на использование семена Canopy. Кроме того, компания почти закончила строительство фабрики в Дании, которая до конца следующего года будет производить не более 200 килограммов конопли в неделю.

      Как известно, в Германии употребление конопли разрешено только по назначению медиков. С 2019 года лекарственные препараты планируют производить не только из импортированного материала, но также из выращенных на территории страны растений, поскольку федеральное правительство отказалось от государственной монополии на импорт, и открыло рынок для иностранных и внутренних компаний.

      Читайте также: Нюхать, курить или лечиться: как конопля влияет на организм человека и стоит ли ее легализовать

      Чем полезно медицинское использование конопли?
      Основные активные вещества конопли – каннабиноиды – эффективное средство при эпилепсии, рассеянном склерозе, болезнях Паркинсона, Альцгеймера и еще целого ряда заболеваний и расстройств. Конопля также может быть действенным обезболивающим и улучшать самочувствие, например у онкобольных.

      Напомним, что Канада – вторая в мире сняла запрет на употребление марихуаны в рекреационных целях. А все потому, что канадские чиновники уверены: гражданские свободы распространяются и на эту сферу, и жители страны смогут ответственно распорядиться предоставленной свободой.

      Теги: Здоровье Медицина Инвестиции Канада
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сегодня , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      9 ноября , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 ноября , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      Почему транзит газа через Украину так важен
      9 ноября , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Демократ Барак Обама выиграл выборы президента США
       7 ноября 2012 , 08:12
      Австралия хочет стать республикой
       25 января 2016 , 14:27
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук