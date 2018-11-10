Канадская компания медицинской конопли будет инвестировать в Европу

Одна из крупнейших в мире медицинских компаний, которая специализируется на лекарствах из каннабиса, Canopy Growth, планирует потратить более 100 миллионов евро на выращивание медицинской конопли в Европейском союзе.

Об этом сообщает BNN Bloomberg.

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Компания хочет построить две новые производственные мощности для выращивания конопли, которая будут использоваться в лечении. Новые выростные комплексы планируют построить в Италии, Греции или Испании.

Брюс Линтон, главный исполнительный директор Canopy Growth./ Фото Bloomberg News

Канадская компания медицинской конопли уже имеет партнерство с Alcaliber SA в Мадриде, что предусматривает разрешение на использование семена Canopy. Кроме того, компания почти закончила строительство фабрики в Дании, которая до конца следующего года будет производить не более 200 килограммов конопли в неделю.

Как известно, в Германии употребление конопли разрешено только по назначению медиков. С 2019 года лекарственные препараты планируют производить не только из импортированного материала, но также из выращенных на территории страны растений, поскольку федеральное правительство отказалось от государственной монополии на импорт, и открыло рынок для иностранных и внутренних компаний.

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Чем полезно медицинское использование конопли?

Основные активные вещества конопли – каннабиноиды – эффективное средство при эпилепсии, рассеянном склерозе, болезнях Паркинсона, Альцгеймера и еще целого ряда заболеваний и расстройств. Конопля также может быть действенным обезболивающим и улучшать самочувствие, например у онкобольных.

Напомним, что Канада – вторая в мире сняла запрет на употребление марихуаны в рекреационных целях. А все потому, что канадские чиновники уверены: гражданские свободы распространяются и на эту сферу, и жители страны смогут ответственно распорядиться предоставленной свободой.