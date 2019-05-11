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      Канадская компания ведет переговоры с "Укрзализныцей" о перевозке большого количества руды

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / Фото из открытых источников

      Канадская горнорудная компания Black Iron с активами в Украине ведет переговоры с Укрзализныцей о возможности транспортировки в 10 миллионов тонн в год железорудного сырья в морской торговый порт Южный. Начать поставки планируется после строительства предприятия по выпуску концентрата на Шимановском месторождении железных руд.

      "Black Iron" обновила письмо о намерениях сотрудничать с "Укрзализныцей" в этом направлении, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      По мере того, как Black Iron приближается к началу строительства проекта, она обновляет свои намерения для всей жизненно важной инфраструктуры, включая железнодорожные, электрические и портовые мощности. В отличие от многих других железорудных рудников, у проекта есть свободный доступ ко всей необходимой инфраструктуры, необходимой для его эксплуатации,
      – отметили в компании.

      В то же время генеральный директор компании Мэтт Симпсон добавил, что обновление договоренностей с "Укрзализныцей" является важным шагом в обеспечении гарантий для нынешних и будущих инвесторов в проект.

      "Нам очень повезло, что мы можем получить доступ к такой высококачественной инфраструктуры, что является правильным на пороге нашего проекта", – сказал он.

      Ранее Black Iron подписала меморандум с Glencore по финансированию Шимановского железорудного месторождения. Оно также окружено пятью другими действующими добывающими предприятиями, включая железорудный комплекс ArcelorMittal.

      Инфраструктура, предоставляет доступ к электроэнергии, железнодорожного и портового объектов. По мнению Black Iron, это позволит быстро реализовать проект в производство.

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      Теги: Железная дорога Укрзализниця Канада Новости Украины
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