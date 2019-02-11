Канадские компании примут участие в модернизации харьковских самолетов

Канадские компании готовы участвовать в производстве и модернизации АН-74, изготавливаемых на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии.

Об этом рассказал председатель правления компании FED Виктор Попов, передает сайт Комментарии.Харьков.

Читайте также: Рейс МАУ из Афин в Киев отложили из-за неизвестное вещества на борту самолета

Он отметил, что сейчас Украина отстает на рынке авиационной продукции – в экспортном ВВП страны авиационная промышленность составляет всего 1%. Также Виктор добавил, что хочет, чтобы государство больше проникалось отечественным авиастроением.

Для возрождения Харьковского авиационного завода есть несколько альтернативных предложений со стороны нашей компании, однако их всегда блокируют, а регуляторные органы бездействуют,

– сообщил Попов.

Председатель FED отметил, что одно из таких предложений – сотрудничество с канадскими компаниями, которые готовы участвовать в производстве и модернизации АН-74.



Самолет АН-74

По словам Попова, инвестиции в модернизацию и сертификацию самолета составят около 250 миллионов долларов.

Все эти средства можно будет вернуть в первые годы запуска производства, при условии выпуска хотя бы 5 самолетов в год,

– подытожил Виктор Попов.

Стоит отметить, что компания FED готова начать участие в этом проекте уже в 2019 году, если решат его реализовывать.