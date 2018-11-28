Канадский боксер пообещал нокаутировать непобедимого украинца

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) уверен в досрочной победе над украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО).

Несмотря на то, что чемпионским поясом владеет именно канадский спортсмен, фаворитом считают бойца из Украины. Однако, как говорит сам Стивенсон, его не пугает молодость и мощь Гвоздика, поэтому он настроен отправить его в нокаут.

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Я не чувствую никакого давления. Я финансово обеспечен и могу повесить перчатки на гвоздь хоть сейчас. Но я все еще мотивирован доказывать, что я лучший. Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира. Я нокаутирую Гвоздика. Всегда стараюсь нокаутировать соперника, потому что именно нокауты продают тебя,

– сказал Адонис в интервью BoxingScene.

Напомним, что бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном состоится 2 декабря в 01:20. Поединок примет арена Videotron Centre в Квебеке (Канада).

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