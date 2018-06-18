Канадский город заклеили плакатами с бойкотом ЧМ-2018 в России: фото

В центре канадской Оттавы неизвестные расклеили плакаты, которые критикуют и призывают к бойкоту Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России. На плакатах изображены картины киевского художника Андрея Ермоленко, которые раньше вызывали большой резонанс в сети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Сергей Щелкунов, добавив соответствующие фото.

Отметим, что в своих иллюстрациях Ермоленко показал, что ЧМ-2018 – это не только спорт. Это военная агрессия, сбивание пассажирского самолета, аресты, убийства, за которыми стоит российская власть – та самая, которая организовала Чемпионат мира по футболу.

На опубликованных фото видно, что на столбах канадского города разместили огромные плакаты. Некоторые из них уже начали срывать прохожие.

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