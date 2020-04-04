Канал Ахметова убрал из эфира программу Янины Соколовой после выпуска с участием Лероса

Янина Соколова с программой "Как вам не стыдно" больше не будет выходить на канале Ахметова – как минимум до осени и якобы из-за коронавируса. В эфире было только три выпуска, причем последний – с участием "слуги народа" Лероса, который рассказывал о скандальных "пленках Ермака".

Телеканал "Украина 24" сообщил Янине Соколовой о заморозке проекта "Как вам не стыдно" до осени и аргументировал это пандемией коронавируса. Об этом сама журналистка и блогерша написала в фейсбуке : "Так быстро меня еще не останавливали".

Немного ранее Гео Лероса впервые допросили в ГБР по поводу "пленок Ермака"

По ее словам, накануне вышел лишь третий выпуск программы, в котором говорили об Укрспирте, сокращении бюджета и "несостоятельности власти справиться с коронавирусом". А в конце эфира включился Гео Лерос и рассказал о "пленках Ермака".

Утром канал "Украина 24" сообщил о заморозке проекта до осени. Ссылаясь на карантин. Цитирую: "В условиях карантина невозможно полноценно воплощать формат шоу Янины". Хм... Савику (Шустеру – 24 канал) возможно, Янине – нет,

– иронизирует Соколова.

Журналистка говорит, что не знает, действительно ли выйдет в эфир этого канала осенью: "У нас были открытые и доверительные отношения, скрепленные редакционным соглашением о невмешательстве".

Соколова сообщила, что следующий выпуск ее команда создаст собственными силами и выйдет в эфир на ютубе.

Янина Соколова – журналистка, телеведущая и популярный украинский видеоблоггер, автор программ интервью "Рандеву" и антипропаганды "Вечер с Яниной Соколовой".

Добавим, что в комментариях к сообщению известные в Украине люди выразили Янине поддержку и возмущение по поводу этой ситуации.

В частности, Юрий Бутусов (главный редактор "Цензор.Нет") назвал поступок канала "Украина 24" "возмутительной цензурой", а сам Гео Лерос прокомментировал просто: "Сюр какой-то". Даже известный кулинар Евгений Клопотенко не удержался от иронического комментария: "Обожаю страну, в которой живу".



Комментарии к сообщению Янины Соколовой / Скриншот с фейсбука

Откуда взялся канал "Украина 24"? Телеканал "Эскулап TV" создали в 2012 как развлекательный, но в 2015 его приобрела "Медиа Группа Украина" олигарха Рината Ахметова. Несколько позже заявили, что формат канала будет изменено на информационный.



Процесс смены длился достаточно долго. Только с декабря 2019 канал вышел в эфир после некоторой паузы и позиционируется как проект с участием специалистов информационной платформы "Сегодня" и телеканала "Украина".

Скандал между Ермаком и Леросом : главное

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в фейсбуке опубликовал видео, на которых брат главі Офиса Президента Андрея Ермака Денис Ермак проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

Возмущенный Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в СБУ и ГБР. Правоохранители открыли ряд уголовных производств против Гео Лероса. И только одно производство касается именно содержания опубликованных видео – это дело возбудила САП.

Несколько позже брат главы ОП Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он.

Президент отреагировал на скандал аж на четвертый день: мол, вся эта многомесячная торговля должностями, зафиксированная на многочасовых пленках, не имеет ничего общего с реальной жизнью, потому что ни один из тех, кто говорил с братом главы ОП о трудоустройстве, трудоустроен так и не был.