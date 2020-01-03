Канал для оккупированных территорий: информ вещание возглавит экс-редактор 24 канала Трибушная

Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. Руководителем информационного вещания станет бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная.

"На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства", – сообщили в пресс-службе Минкульта.

Читайте также: Новый закон о медиа: сделали первый шаг к его реализации

Канал создается на базе UATV. Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До того момента его обязанности будет исполнять заместитель директора Юлия Островская. При этом руководителем информационного вещания станет бывший гглавный редактор 24 канала Елена Трибушная.

В Минкульте говорят, что новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними.

"Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", – рассказала Трибушная.

Что известно о будущем телеканале для оккупированных территорий

Министр культуры Владимир Бородянский анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий. Для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

Телеканал будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Узнайте, сколько денег потратят на телеканал для оккупированных территорий