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      Канал для оккупированных территорий: информ вещание возглавит экс-редактор 24 канала Трибушная

      12 Читати новину українською
      Елена Трибушная / facebook.com/trybushna

      Государственный телеканал для временно оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. Руководителем информационного вещания станет бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная.

      "На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства", – сообщили в пресс-службе Минкульта.

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      Канал создается на базе UATV. Директора нового телеканала выберут путем конкурсного отбора в январе. До того момента его обязанности будет исполнять заместитель директора Юлия Островская. При этом руководителем информационного вещания станет бывший гглавный редактор 24 канала Елена Трибушная.

      В Минкульте говорят, что новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними.

      "Цель нового телеканала – вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение и получать объективную информацию о собственной стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", – рассказала Трибушная.

      Что известно о будущем телеканале для оккупированных территорий

      Министр культуры Владимир Бородянский анонсировал, что в течение 3 месяцев украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий. Для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

      Телеканал будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

      Узнайте, сколько денег потратят на телеканал для оккупированных территорий

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины СМИ Журналисты Медиа Новости Крыма Аннексия Крыма Война на Донбассе Оккупированные территории
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