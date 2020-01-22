Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории.
Я по-прежнему считаю, что на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское ТВ. Точнее, проукраинское. Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – дорваться до власти. А после кодировки спутников проукраинского ТВ там не останется в принципе. Останутся каналы Путина и местами каналы кума Путина.
Ранее: Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная
За последние две недели я поговорила со многими журналистами, которые уехали с Донбасса, но продолжают следить за ситуацией там. И это еще более убедило меня в мысли о том, что там нет нормальной информации ни о событиях и ситуации в Украине, ни о том, что происходит на самих оккупированных территориях из-за цензуры в местных так называемых СМИ, пропаганды российского ТВ и манипуляций украинских каналов, спонсируемых все тем же Кремлем.
Поэтому найти способ транслировать нормальный украинский контент на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад. Насколько я понимаю, это было возможно. Но раз уж только сейчас нашлась так называемая политическая воля, то лучше поздно, чем никогда. Независимо от того, по какому плану будут развиваться события на Донбассе дальше – А, Б или по плану, которого нет.
Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображением подробностей не будет.
Искренне желаю новому каналу удачи, если он действительно будет нести проукраинские смыслы на оккупированный Донбасс. Все будет на виду. Это ж телек)
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