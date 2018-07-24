Канатоходка прошлась над Парижем: видео

Канатоходка Татьяна-Мосио Бангонга прошлась на высоте 35 метров над Монмартром, что в Париже.

Об этом пишет CBC.

Во время выполнения трюка женщина не пользовалась страховкой или иным оборудованием для безопасности.

В то же время ее сопровождал камерный оркестр.

Говорится, что к шоу женщина готовилась больше года. А на канате она ходит с 8-ми.

Канатоходка над Парижем. Смотрите видео: