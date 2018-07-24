Канатоходка прошлась над Парижем: видео
Канатоходка Татьяна-Мосио Бангонг прошлась на высоте 35 метров над Монмартром, что в Париже.
Об этом пишет CBC.
Во время выполнения трюка женщина не пользовалась страховкой или иным оборудованием для безопасности.
В то же время ее сопровождал камерный оркестр.
Говорится, что к шоу женщина готовилась больше года. А на канате она ходит с 8-ми.
Канатоходка над Парижем смотреть видео:
Источник: 24 Канал
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