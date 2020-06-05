"Слуга народа" может выдвинуть на выборах мэра Киева неожиданного кандидата. Как сообщил глава фракции в парламенте Давид Арахамия, претендентом на должность мэра столицы может быть и женщина.

"Слуга народа" пока не называет своего кандидата

Пока что в "Слуге народа" не называют своих кандидатов – из-за того, что нет разработанного механизма праймериз. Об этом Арахамия сообщил в комментарии журналистам, передает "Цензор.НЕТ".

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Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина,

– рассказал Арахамия.

Еще одна причина для сохранения имен кандидатов в тайне, по словам Арахамия, – это "потоки грязи, которые льются на человека, как только он о себе заявляет".

"Слуга народа" будет проводить праймериз

Отметим, что в настоящее время "Слуга народа" не заявила, кто будет представлять партию на выборах мэра столицы. Среди потенциальных кандидатов называли Николая Тищенко, Александра Ткаченко, Александра Дубинского и Александра Качуру. Ткаченко уже назначили министром культуры и за кресло мэра он решил не бороться.

Потенциальные кандидаты, отметили в президентской политсиле, сначала должны принять участие в праймериз. Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко объяснял, что в праймериз могут принять участие от 4 до 6 кандидатов. Окончательного кандидата от партии выберет таки президент Владимир Зеленский.

Что такое праймериз?

Это – тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Содержание праймериз заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.

Тройка лидеров избирательной гонки в столице (данные SOCIS по май)

действующий мэр Виталий Кличко – 41,1%;

предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%;

возможный кандидат от партии "Голос", телеведущий Сергей Притула – 8%;

экс-мер Киева Александр Омельченко (партия "Единство") – 7,8%;

журналист Дмитрий Гордон – 7,8%.

Обратите внимание! За нового мэра Киева будут голосовать 25 октября 2020 года. Именно тогда состоятся местные выборы.



Рейтинг возможных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала