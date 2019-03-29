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      Кандидат в президенты Деревянко поддержал автопробег за доступные авто в Киеве: фото, видео

      18 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко

      Кандидат в президенты от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за 10% растаможки от стоимости автомобиля, который состоялся в центре Киева в пятницу.

      Участники акции проехали по центральным улицам столицы, мимо кабинета министров, Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии. Они зажгли файеры и держали флаги политической партии "Воля" с требованием 10% растаможки. Активисты скандировали: "Кто беспокоится о народе? Де-ре-вян-ко! Кто выступает за доступные автомобили? Де-ре-вян-ко!"

      Выступая перед участниками акции, Юрий Деревянко отметил, что автомобили должны быть не предметом роскоши, а средством передвижения и экономической активности.

      "Позиция политической партии "Воля" и автомобилистов – доступные автомобили без вымогательства. Растаможка за 10% – это наша воля", – заявил кандидат в президенты.

      Народный депутат напомнил, что его соавторами законопроектов №9518 и 9519, которые зарегистрированы в Верховной Раде, стали более 80 руководителей и координаторов общественных организаций, союзов автомобилистов по всей Украине.

      "Очень простое требование – 0% НДС, 0% акциз, 10% – пошлина на автомобиль и платеж в пенсионный фонд при регистрации автомобиля", – пояснил Деревянко.

      По его подсчетам, это позволит наполнить бюджет на 23 миллиарда гривен за год, из которых 14 миллиардов 200 миллионов поступят за растаможку, а 8 миллиардов 800 миллионов гривен – НДС и акциз от топлива только с одного миллиона автомобилей, которые немедленно будут растаможены в первый год.

      "Это означает возможность украинцам иметь доступное авто, всем гражданам, которые тяжело работают за границей, – также купить себе автомобили и делать бизнес в Украине, восстанавливать бизнес в Украине, возвращаться в Украину в частности", – уверен политик.

      Деревянко также обратился в Киевский городской совет и Киевский областной совет с просьбой поддержать эти законопроекты своими обращениями к президенту, правительству и парламенту, как это сделали Ивано-Франковский, Львовский, Черновицкий облсоветы и много других областных и районных советов по всей Украине.

      "Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность использовать автомобили, а не продавать их, разбирать на запчасти или вывозить вон за границу", – сказал Юрий Деревянко.

      Он напомнил, что согласно действующему законодательству, с 22 мая, все автомобили, которые не были растаможены, должны быть вывезенными за границу или разобранными на запчасти или утилизированными. "А это означает, что 900 тысяч автомобилей прекратят ездить в ближайший год", – заявил Деревянко.

      Он также обратился к киевлянам и всем украинцам не упустить свой шанс на выборах, проголосовать не за "проходных" кандидатов, а за собственные идеи, ценности и убеждения.

      Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

      Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе, Чернигове, Львове, Харькове, Рубежном, Днепре и Николаеве.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Деревянко
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