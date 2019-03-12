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      Кандидат в Президенты Юрий Деревянко выступает за право на защиту с помощью оружия

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      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / derevyanko.io

      Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко выступает за право украинцев на защиту с помощью огнестрельного оружия.

      По его словам, сегодня в стране – более 6 миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия. За прошедшие 2 года уровень преступности вырос на 50%. Простые украинцы не чувствуют себя в безопасности.

      Политик отметил, что сейчас в Украине ограничено право граждан иметь огнестрельное оружие и использовать его для самообороны, хотя это конституционное право каждого человека.

      "Мы должны законодательно ввести право на защиту с помощью огнестрельного оружия", – убежден Юрий Деревянко.

      "Каждый украинец должен иметь право на защиту огнестрельным оружием своей жизни и своей семьи, здоровья, имущества в своем доме, квартире (при условии прохождения обучения и получения справки о психическом здоровье", – убежден нардеп.

      Деревянко подчеркнул, что в странах, где есть право на вооруженную защиту, уровень уличной преступности уменьшился на 30-40%.

      "Убивает не оружие, а человек и необходимо бороться с преступностью, а не с оружием", – отметил политик.

      Деревянко напомнил, что еще 2 года назад стал председателем межфракционного объединения в Верховной Раде "Право на защиту", целью которого является предоставление всем гражданам права защитить себя и членов своей семьи, а недавно активисты партии "ВОЛЯ" начали движение, которое также имеет название "Право на защиту".

      Юрий Деревянко также сообщил, что стал членом Украинской Ассоциации Владельцев Оружия (УАВЗ).

      Напомним, 1 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Деревянко кандидатом на пост Президента Украины от партии "ВОЛЯ" на очередных выборах 31 марта 2019 года.

      Среди ключевых пунктов президентской программы Деревянко: мораторий на проверки бизнеса до проведения либеральной налоговой реформы, растаможка авто за 10%, право на защиту с помощью огнестрельного оружия, 50% женщин – во власть, ориентация на цифровую экономику и IT-сектор, перевод всех государственных реестров на систему блокчейн, возвращение гастарбайтеров, бесплатный Интернет по всей Украине, сохранение окружающей среды и защита животных.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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