Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен по языку: ЦИК сняла его с предвыборной гонки

В Казахстане Центральная избирательная комиссия решила снять кандидата в президенты Жуматая Алиева. Общественный деятель не сдал экзамен по государственному языку.

Заседание лингвистической комиссии состоялось 2 мая, пишет Tengrinews.kz. После заседания члены комиссии решили отказать Алиеву в регистрации кандидатом в президенты согласно второму пункту постановления ЦИК.

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Член лингвистической комиссии Адиль Ахметов отметил, что Алиев в письменном задании допустил 19 ошибок в пунктуации и стилистике.

В Казахстане впервые за последние 30 лет президентские выборы пройдут без Нурсултана Назарбаева. Все потому, что он в конце марта официально ушел в отставку. А 9 апреля его преемник объявил о внеочередных президентских выборах. Касым-Жомарт Токаев взялся исполнять обязанности президента Казахстана. Он уже анонсировал перевыборы, которые должны состояться 9 июня.

Что известно про Жуматая Алиева? Он был выдвинут общественным объединением "Халық демографиясы" 26 апреля 2019 года. В разные годы он работал в Администрации президента, ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 по 2016 годы – депутатом Мажилиса V созыва.