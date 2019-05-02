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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Кандидат в президенты Казахстана провалил экзамен по языку: ЦИК сняла его с предвыборной гонки

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      В Казахстане ЦИК сняла кандидата в президенты с выборов, потому что он провалил экзамен по языку
      В Казахстане ЦИК сняла кандидата в президенты с выборов, потому что он провалил экзамен по языку / 24.kz

      В Казахстане Центральная избирательная комиссия решила снять кандидата в президенты Жуматая Алиева. Общественный деятель не сдал экзамен по государственному языку.

      Заседание лингвистической комиссии состоялось 2 мая, пишет Tengrinews.kz. После заседания члены комиссии решили отказать Алиеву в регистрации кандидатом в президенты согласно второму пункту постановления ЦИК.

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      Член лингвистической комиссии Адиль Ахметов отметил, что Алиев в письменном задании допустил 19 ошибок в пунктуации и стилистике.

      В Казахстане впервые за последние 30 лет президентские выборы пройдут без Нурсултана Назарбаева. Все потому, что он в конце марта официально ушел в отставку. А 9 апреля его преемник объявил о внеочередных президентских выборах. Касым-Жомарт Токаев взялся исполнять обязанности президента Казахстана. Он уже анонсировал перевыборы, которые должны состояться 9 июня.

      Что известно про Жуматая Алиева? Он был выдвинут общественным объединением "Халық демографиясы" 26 апреля 2019 года. В разные годы он работал в Администрации президента, ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 по 2016 годы – депутатом Мажилиса V созыва.

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      Теги: Новости политики Новости Казахстана ЦИК
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