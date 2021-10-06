Кандидата в мэры Харькова ограбили в поезде

По дороге из Киева в поезде обокрали кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского. У него украли ноутбук, деньги и документы.

Ярославского ограбили ночью, когда он спал. Об инциденте юрист рассказал сразу утром 6 октября.

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Обокрали пока спал

Мужчина рассказывает, что он ехал поездом из Киева в Харьков. Когда Ярославский утром проснулся, то заметил, что со стола исчезла его сумка. В ней был ноутбук, деньги, документы и другие ценные вещи.

Я проснулся сейчас в поезде, подъезжаю к Харькову. И обратил внимание, что со стола у меня пропала сумка с MacBook, документами, деньгами и личными вещами. Проспал. Бывает,

– говорит Денис Ярославский.

К тому же юрист добавил, что не надеется найти свои вещи. Он просто хочет рассказать о краже, потому что знает, что это не первый и не последний случай.

Когда на станции Ярославский пришел писать заявление в полицию, еще двое пассажиров жаловались на пропажу вещей. У одного из них пропал телефон, у второго – тоже мобильный и кроссовки.

Ярославский говорит, что в поездах нужна полиция, которая бы наблюдала за порядком. Раньше этот вопрос оговаривали, но безрезультатно.

В поезде обокрали кандидата в мэры Харькова Ярославского: видео