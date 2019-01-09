Кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК: председатель КИУ назвал причину

Многим кандидатам в Президенты Украины выгодно затягивать с официальной регистрацией из-за отсутствия необходимости отчитываться о поступлении средств во время кампании.

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.

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Думаю, нам следует ожидать регистрации основных кандидатов-"тяжеловесов" 22 января в День соборности. И это не только украинская традиция привязываться к определенным датам, чтобы привлечь внимание. Думаю, мы увидим разнообразные массовые мероприятия, возможно, даже масштаба Певческого поля,

– отметил Кошель.

По его мнению, многим кандидатам выгодно затягивать с официальной регистрацией на выборы.

"Сегодня ты официально не являешся кандидатом в президенты, не обязан отчитываться о поступлении средств, о расходовании средств, проводишь полноценную кампанию с теле- и радиорекламой, палатками, работой штабов", – добавил глава КИУ.

Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.