23:14
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК: председатель КИУ назвал причину

      109 Читати новину українською
      Кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК
      Кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК / Фото из открытых источников

      Многим кандидатам в Президенты Украины выгодно затягивать с официальной регистрацией из-за отсутствия необходимости отчитываться о поступлении средств во время кампании.

      Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.

      Читайте также: Каким обещаниям кандидатов в президенты можно верить: интересный ответ эксперта

      Думаю, нам следует ожидать регистрации основных кандидатов-"тяжеловесов" 22 января в День соборности. И это не только украинская традиция привязываться к определенным датам, чтобы привлечь внимание. Думаю, мы увидим разнообразные массовые мероприятия, возможно, даже масштаба Певческого поля,
      – отметил Кошель.

      По его мнению, многим кандидатам выгодно затягивать с официальной регистрацией на выборы.

      "Сегодня ты официально не являешся кандидатом в президенты, не обязан отчитываться о поступлении средств, о расходовании средств, проводишь полноценную кампанию с теле- и радиорекламой, палатками, работой штабов", – добавил глава КИУ.

      Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 января: Поиски туриста, спасательная операция в Турции, катастрофа во Франции
      сегодня , 22:11 Главные новости 9 января: Поиски туриста, спасательная операция в Турции, катастрофа во Франции
      131
      Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      сегодня , 22:01 Мода "ЛНР": детские утренники с кальяном и выпивкой
      Ольга Черненко 528
      Если не вернем Донбасс в течение 2 лет, дальше не будет смысла, – командир разведчиков Громов
      сегодня , 21:02 Если не вернем Донбасс в течение 2 лет, дальше не будет смысла, – командир разведчиков Громов
      Катерина Петренко 613
      Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      сегодня , 19:02 Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      Світлана Попова 103
      Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      сегодня , 19:00 Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      Андрій Вігірінський 1331
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Зарплаты ТОП-чиновников: кто заработал больше, чем Порошенко
       16 апреля 2018 , 11:10
      Главные новости футбола 30 августа: результаты жеребьевки ЛЧ 2018/19, вылет Зари из ЛЕ, вероятная отставка Вернидуба
       31 августа 2018 , 07:00
      Назван самый безопасный цвет автомобиля
       26 ноября 2018 , 16:09
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук