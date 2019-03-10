22:09
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Блоги недели
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Блоги недели

      Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня

      38
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – хто вони претенденти на звання першої леді та джентельмена, секрети успіху кандидата Зеленського та чому повернулася терористка Світлана Дрюк.

      1. Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
      Світлана Дрюк

      Вона воювала проти українців, а тепер покаялася. Терористка "ДНР" Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" перейшла на бік України. Оприлюднено інтерв'ю з ополченкою було у день, коли її діти виїхали з "ДНР".

      Читайте більше матеріалів про "ЛДНР"

      2. Феномен Зеленського, або Кого насправді вибирають українці

      Зеленський Володимир

      За чотири тижні до виборів президента шоумен Володимир Зеленський продовжує лідирувати у рейтингу політичних вподобань українців. Тому не виключено, що він зрештою таки переможе.

      Всі статті про кандидата Володимира Зеленського

      3. Президентом України стане не кандидат, а його спонсор

      Президентські вибори-2019

      Ви напевно чули вислів: хто за дівчину платить, той її і танцює. Вибачте за сексизм, але цей вислів ідеально підходить до опису фінансування політичних партій і рухів. Одні, у світі їх прийнято називати правими, фінансуються великим капіталом. Відповідно їх інтереси воно і просувають.

      Новини та статті про президентські вибори-2019

      4. Печальный праздник весны в "ЛНР"

      Печальный праздник весны в

      Утром 8 марта по единственному местному телеканалу показывали награждение женщин "главой" "ЛНР" и "мэром" Луганска к Международному женскому дню в Доме культуры им. Ленина.

      Блог о жизни в оккупированном Луганске

      5. Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України

      Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України

      Кажуть, за кожним успішним чоловіком стоїть непересічна жінка. Хто вони, жінки кандидатів в президенти?

      Читайте всі статті автора

      Читайте також: Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN

      blog_ava
      Самолет, следовавший в Нью-Йорк, попал в зону мощной турбулентности: видео 18+
      сегодня
      830
      Автор: Блоги недели
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Публикации Война Новости Луганска Терроризм Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 37
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      сегодня , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      291
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      286
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      180
      Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      сегодня , 19:00 Чому судова реформа в Україні з тріском провалилася
      Артем Овдієнко 10814
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук