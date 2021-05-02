Кандидатура посла Украины в НАТО уже утверждена, – Кулеба
У миссии Украины при НАТО вскоре появится руководитель. Кандидатура на эту должность уже утверждена, а Министерство иностранных дел Украины работает над отправкой этого человека в Брюссель.
Источник:ютуб "Радио Свобода"
Такую информацию озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". Оно вышло на ютуб-канале издания 1 мая.
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Украина будет иметь официального посла в НАТО
По словам министра, история с выбором кандидатуры посла Украины в НАТО продолжалась долго. Но при этом причиной ни были какие-то торможения со стороны украинской власти.
Был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять. Но, по мнению моему и по мнению президента, они не соответствовали требованиям,
– рассказал Кулеба.
"Я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс", – добавил он.
- "Нам необходим посол при НАТО. Я очень недоволен, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро. Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", – подытожил глава МИД.
К сожалению, Кулеба не указал фамилии этого человека.
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