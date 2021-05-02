Такую информацию озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода". Оно вышло на ютуб-канале издания 1 мая.

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Украина будет иметь официального посла в НАТО

По словам министра, история с выбором кандидатуры посла Украины в НАТО продолжалась долго. Но при этом причиной ни были какие-то торможения со стороны украинской власти.

Был личный определенный человеческий фактор. Были разные кандидаты, которые пытались эту позицию занять. Но, по мнению моему и по мнению президента, они не соответствовали требованиям,

– рассказал Кулеба.

"Я абсолютно могу заверить, что ни МИД, ни президент Украины никак не тормозили этот процесс", – добавил он.

"Нам необходим посол при НАТО. Я очень недоволен, что это заняло столько времени, но сейчас мы движемся очень быстро. Кандидат есть, он утвержден, и мы работаем над отправкой посла", – подытожил глава МИД.

К сожалению, Кулеба не указал фамилии этого человека.

Обратите внимание: в последнее полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко. Но он в 2019 году стал заместителем главы Администрации Президента, а затем – министром иностранных дел.



С тех пор обязанности главы миссии выполняли Алексей Селин в 2019 и Георгий Толкачев 2020.