От 4 до 6 кандидатов на должность мэра Киева могут принять участие в партийных праймериз "Слуги народа". Окончательного кандидата от партии изберет президент Владимир Зеленский.

Процесс праймериз

"У нас будет какой-то пул кандидатов. Там их будет, наверное, 4–5, может быть 6. В результате, 2–3 наиболее потенциальных возможных претендента попадают к президенту и далее президент как лидер партии определяет, кому бы партия могла доверить эту возможность", – рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава партии Александр Корниенко агентству Интерфакс-Украина.

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По его мнению, партия воспримет мнение президента. Пока альтернативных ситуаций не было, добавил Корниенко.

Сколько сейчас кандидатов: имена

Корниенко напомнил, что пока потенциальных участников праймериз 4 – Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

Корниенко уточнил, что глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Ткаченко, которого фракция 1 июня рекомендовала на должность министра культуры, "пока не заявлял о самоотводе этого процесса".

Качура – неожиданность

Намерение Качуры стать мэром столицы было неожиданным, признался Корниенко.

Александр Качура – это была такая неожиданность, это был как кот в мешке в этом процессе. Мы до последнего не понимали его планы на жизнь – в плане того, что депутат развивает какую-то фантастическую медиаактивность, ну и что дальше? Оказалось, что дальше – мэр Киева,

– рассказал заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как насчет Ляшко?

Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

"Как потенциальный кандидат он может рассматриваться. Он не нарушает те критерии, которые у нас есть, они не сильно формализованы, но их понимают все, кто сейчас причастен к избирательному процессу", – отметил Корниенко.

По его словам, у Ляшко "достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень узнаваемости". У него также отсутствуют любые истории негативного политического опыта и политического прошлого, он – профессионал" в своем деле.

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"Можно ли считать его новым лицом? Наверное, нет. Но исходя из нашей обновленной стратегии в отношении местных выборов, когда мы переключились от полностью новых лиц и говорим, что нам нужны люди, возможно, новые в политике, но опытные в жизни, что имеют какой-то бэкграунд", – рассказал председатель партии.

Теоретически он (Ляшко – 24 канал) может участвовать в праймериз. Будет ли участвовать? Вопрос к нему... Я с ним переговоров таких не провожу пока,

– отметил Корниенко.

Организация праймериз

Процесс организации праймериз еще обсуждается, но уже можно говорить о его элементах. В частности, может состояться опрос депутатов фракции "Слуги народа".

"Причем, во фракции далеко не все – члены партии, но мы считаем, что Киев – это важная история и он заслуживает того, чтобы все народные депутаты нашей фракции, монобольшинства высказались. Это первая составляющая (праймериз – 24 канал)", – отметил Корниенко.

Вторая составляющая – классические партийные праймериз, когда члены партии определяют кандидата по результатам дебатов.

"Киевская городская партийная организация насчитывает около ста человек... И соответственно мы можем дальше говорить о классических партийных праймериз, как в США", – отметил Корниенко.

Он подчеркнул, что важной в процессе отбора претендентов является и популярность кандидатов в мэры у избирателей, которую отражают соцопросы.

"Понятно, что сейчас с этим сложнее, потому что коронавирус и опросы проводятся по телефону, а у них высокая погрешность, но все равно какое-то приблизительное понимание, настроение можно определить", – отметил председатель партии.

Что такое праймериз?Другим словом – предвыборы. Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Выборы мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне в мае

За действующего мэра Виталия Кличко – 41,1%,

за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского – 8,8%,

за возможного кандидата от партии "Голос", шоумена и телеведущего Сергея Притулу – 8%,

экс-мэра Киева Александра Омельченко (партия "Единство") – 7,8%,

журналиста Дмитрия Гордона – 7,8%,

экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%,

нардепа Алексея Кучеренко ( "Батькивщина") – 5,2%,

экс-нардепа Борислава Березу – 3,3%,

экс-нардепа Андрея Ильенко ( "Свобода") – 3,2%,

нардепа Александра Ткаченко ( "Слуга народа") – 1,3%.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала