Кандидаты от "слуг" и клана Вилкулов–Лещенко предположил, кто пойдет на выборы мэра Кривого Рога

В Кривом Роге должны назначить досрочные выборы в связи с гибелью мэра Константина Павлова. Спрогнозировать вероятные результаты выборов и перечень кандидатов на пост главы города пока сложно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист, народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. В Кривом Роге будет борьба между несколькими политсилами, прежде всего – между "Слугой народа" и "Оппозиционной партией – За жизнь".

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"Думаю, что будет кандидат от "Слуги народа" и будет кандидат от клана Вилкулов", – отметил Лещенко.

Клан Вилкулов и ОПЗЖ

Относительно Вилкулов, баллотироваться может как отец – Юрий Вилкул, экс-мэр Кривого Рога, так и сын – Александр Вилкул, экс-нардеп от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока". По словам Лещенко, все будет зависеть от того, какие у них отношения с олигархом Ринатом Ахметовым, который имеет влияние на город.

Будет кандидат, которого ОПЗЖ постарается представить как "наследника" Павлова,

– заметил Лещенко.

"Слуга народа" в Кривом Роге

Журналист подчеркнул, что пока ни одна политсила не анонсировала своего участия в выборах мэра Кривого Рога. Впрочем, "Слуга народа" будет пытаться второй раз занять эту должность, поскольку это родной город президента Владимира Зеленского.

"В общей картине электората это небольшие цифры, но психологически и политически важно, чтобы родной город (Зеленского – 24 канал) возглавлял лояльный к президенту политик", – подчеркнул Лещенко.

Сергей Лещенко о выборах мэра Кривого Рога: смотрите видео 24 канала

Убийство Павлова

Пока в полиции устанавливают обстоятельства гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в ОПЗЖ разбрасываются скандальными заявлениями. В частности политики Вадим Рабинович и Илья Кива транслируют мысли, что это убийство, и развешивают политические ярлыки.

Не исключаю, что эта риторика – не попытка установить истину, а желание соревноваться за следующего мэра в Кривом Роге,

– пояснил Лещенко.

Экс-нардеп добавил, что представители ОПЗЖ пытаются показать погибшего Павлова как жертву политической расправы. Таким образом попытаются улучшить шансы для своей партии на выборах.

По словам журналиста, конкретные фамилии кандидатов станут известны после объявления досрочных выборов. Для этого в сентябре должна собраться Верховная Рада. Поэтому выборы в Кривом Роге состоятся или в конце 2021 года, или уже в 2022 году.

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