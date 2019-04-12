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      Кандидаты в президенты закрыли глаза на тему трудовой миграции, будто ее нет, – Кость Бондаренко

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      Кость Бондаренко
      Кость Бондаренко / 112.ua

      Кандидаты в президенты Украины во время предвыборной кампании закрыли глаза на тему трудовой миграции, как будто ее нет.

      Об этом 112.ua заявил руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

      По его словам, ни у кого из кандидатов эта тема не была номером один.

      Действительно, кандидаты если и говорили о трудовой миграции, то только вскользь. Они вели себя с этой острой темой, как маленькие дети, которые, играя в прятки, зажмуривают глаза: я тебя не вижу, значит, тебя нет,
      – сказал Бондаренко.

      Согласно исследованию Центра экономических стратегий, число трудовых мигрантов из Украины в 2015-2017 гг. составило 4 млн человек. Самыми популярными направлениями являются Россия и Польша. Отчасти именно по этой причине политики старались обходить тему трудовой миграции как "непростую и скользкую", отметил Бондаренко.

      Из-за трудовой миграции Украина уже испытывает острый дефицит строителей, водителей-дальнобойщиков, сварщиков, сантехников, механиков и наладчиков, специалистов IT-сферы.

      В связи с трудовой миграцией для Украины актуальна еще и такая проблема, как замещение уехавших людей, отмечают эксперты. Процесс происходит под влиянием такого серьезного фактора, как низкие зарплаты. "На смену украинцам, которые выехали из страны, могут приехать только люди, которые согласятся на реально невысокие доходы и низкие украинские зарплаты", – сказал Кость Бондаренко.

      Таким образом, к нам будут ехать выходцы из Африки, Ближнего Востока, Пакистана. В стране уже заметен значительный наплыв иммигрантов из Афганистана, Азербайджана, стран Средней Азии.

      Результатом этого процесса может стать то, что уже вскоре структура населения Украины может кардинально измениться.

      "Если в политике и экономике ничего не изменится и процессы будут развиваться, как сейчас, через 1-2 поколения в Украине чернокожее население будет таким же привычным явлением, как в Европе", – сказал Кость Бондаренко.

       

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Заробитчане
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