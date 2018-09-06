Канье Уэст извинился перед Дрейком, которому приписывают роман с Кардашян

Американский рэпер Канье Уэст уже давно имеет личную неприязнь к другому популярному рэперу, Дрейку, но 5 августа он решил публично попросить прощения у своего коллеги.

Дело в том, что 5 спродюсированных Уэстом альбомов вышли почти в одно время с релизом нового альбома Дрейка. В пятерку музыкальных проектов под патронатом Канье входили альбомы таких исполнителей как Pusha T, Kid Kudi, Nas, Теяны Тейлор и самого Канье Уэста.

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Релиз альбома Дрейка под названием Scorpion вышел 29 июня и взорвал все музыкальные чарты мира. Поэтому Уэст решил попросить прощения у своего коллеги за такое совпадение.

Let me start by apologizing for stepping on your release date in the first place … We were building a bond and working on music together including squashing the issues with Cudi at our office. — KANYE WEST (@kanyewest) 5 септември 2018 г.

Также в своих Twitter-постах он вспомнил давний спор Дрейка со своим подопечным Pusha T. Канье Уэст заверил фанатов и самого рэпера, что он не предоставлял никакой информации Pusha T о сыне Дрейка от экс-порнозвезды Софи Бруссо. Рэпер Уэст добавил, что скоро придет на концерт Дрейка, чтобы "подарить любовь и быть вдохновенным искусством, которое создает Дрейк".

I did not have any conversations about your child with Pusha. I don’t play with the idea of people’s children after I spoke to Wiz a few years earlier. — KANYE WEST (@kanyewest) 5 септември 2018 г.

Возможный роман своей жены Ким Кардашьян с рэпером Дрейком Канье Уэст никак не прокомментировал. Только светская львица в свою очередь заявила, что ничего между ними не было.