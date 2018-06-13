Канье Уэст показал коллекцию кроссовок на голых моделях: фото 18+
Провокационный рэпер и дизайнер Канье Уэст показал несколько снимков новых кроссовок для коллекции Adidas Yeezy 500 Supermoon Yellow. Кампания получилась очень провокационной и представлена только в соцсетях.
Для привлечения большего внимания Канье пригласил для съемок немало влиятельных знаменитостей сети и фотографа Эли Расселла Линнетца, который запечатлел моделей обнаженными.
В фотосессии также приняла участие звезда порнофильмов Лела Стар, которая поражает сходством с женой Уэста Ким Кардашян.
Лела Стар (слева)
Источник: 24 Канал
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