Канье Уэст получил в подарок пожизненную премиум-подписку на порно

Муж Ким Кардашян, 41-летний рэпер Канье Уэст, который не скрывает своего предпочтения в просмотре порно, получил горячий подарок от ресурса Pornhub.

Накануне Канье Уэст стал гостем шоу Джимми Киммела, где откровенно признался, что любит просматривать порно. Рэпер добавил, что смотрит фильмы для взрослых на ресурсе Pornhub.

Читайте также: В католическом университете создали искусственный интеллект, который дорисовывает голым женщинам одежду

Ответ не заставил себя долго ждать. Руководство портала решило подарить Канье пожизненную премиум-подписку на их ресурс. Об этом сообщает пресс-служба сайта Pornhub в Twitter.

Так, Канье Уэст сможет проводить время за просмотром порно, не думая об оплате контента.