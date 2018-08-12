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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Канье Уэст получил в подарок пожизненную премиум-подписку на порно

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Канье Уэст
Канье Уэст / GettyImages

Муж Ким Кардашян, 41-летний рэпер Канье Уэст, который не скрывает своего предпочтения в просмотре порно, получил горячий подарок от ресурса Pornhub.

Накануне Канье Уэст стал гостем шоу Джимми Киммела, где откровенно признался, что любит просматривать порно. Рэпер добавил, что смотрит фильмы для взрослых на ресурсе Pornhub.

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Ответ не заставил себя долго ждать. Руководство портала решило подарить Канье пожизненную премиум-подписку на их ресурс. Об этом сообщает пресс-служба сайта Pornhub в Twitter.

Так, Канье Уэст сможет проводить время за просмотром порно, не думая об оплате контента.

 

Источник: 24 Канал
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