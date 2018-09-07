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Канье Уэст представил курьезный клип на первой премии Awards Pornhub

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Канье Уэст и Лил Pump – I Love It
Канье Уэст и Лил Pump – I Love It / Скриншот из видео

Американский рэпер Канье Уэст не только выпускает необычные модные новинки от собственного бренда Yeezy, но и становится арт-директором премии Pornhub Awards и выпускает странные клипы.

Видеоклип под названием I Love It Канье Уэст записал совместно с рэпером Lil Pump. В нем исполнители надели ранее анонсированные over-size тапочки и гигантские костюмы квадратной формы марки Yeezy. В ролике также снялась комедийная актриса Адель Гивенс, а над видео работал режиссер Спайк Джонз.

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Что интересно, необычный ролик впервые был представлен на премии Pornhub Awards 7 сентября, что впервые награждала представителей порноресурса. Канье стал арт-директором события и отвечал за внешний вид ведущих церемонии.

Канье Уэст и Лил Pump – I Love It: смотрите видео онлайн

 

Курьезный видеоролик уже посмотрело более 3 миллионов пользователей YouTube.

Теги: LifeStyle Мода Музыка
Источник: 24 Канал
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