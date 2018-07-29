Канье Уэст признался, что думал о суициде
Муж Ким Кардашян, рэпер Канье Уэст поделился в социальных сетях своими соображениями относительно темы самоубийства.
Об этом Канье Уэст сообщил на своей странице в Twitter. Рэпер опубликовал это после просмотра документального фильма об Александре Маккуин – кутюрье, который покончил с собой в 2010 году, вскоре после смерти своей матери.
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Мужчина светской львицы Ким Кардашян признался, что мысли о суициде приходили ему в голову.
"Я знаю, как это – хотеть взять свою жизнь в руки, даже если это означает забрать свою собственную жизнь", – написал Канье.
Канье дает совет, как не поддаться этому и не покончить с собой.
Главное – это избегать общества людей, которые заставят вас хотеть совершить самоубийство,
– отметил артист.