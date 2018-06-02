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Канье Уэст разозлился на Кардашян из-за встречи с Трампом

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Канье Уэст разозлился на Кардашян из-за встречи с Трампом
Канье Уэст разозлился на Кардашян из-за встречи с Трампом / Фото из открытых источников

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст устроил жене Ким Кардашян скандал из-за ее встречи с Дональдом Трампом. По его мнению, это обидно, что она не взяла его с собой на встречу с президентом США.

Об этом сообщают инсайдеры издания Hollywoodlife.

Канье Уэст считает, что ему было бы что обсудить с Дональдом Трампом, а также было бы замечательно сосредоточить внимание прессы вокруг себя как раз в дни выхода его нового альбома YE.

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"Канье чувствовал, что у него также есть некоторые великие идеи, которые ему нужно обсудить с президентом", – добавил инсайдер.


Канье Уэст разозлился на Кардашян из-за встречи с Трампом

Однако Ким удалось успокоить Канье и убедить, что ему пока стоит сосредоточиться на музыкальной карьере, а время для посиделок в Белом доме у него еще обязательно найдется. Возможно, Уэст также хочет больше влиться в близкое окружение президента, поскольку несколько месяцев назад он отмечался громкими заявлениями в поддержку Трампа, а уличные художники даже увидеть в певце будущего главу государства.

Напомним, что эпатажная американская звезда Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом 31 мая, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования. Уже на следующий день сеть взорвалась курьезными мемами в связи с такой неожиданной встречей светской львицы и политика.
 

Теги: Музыка Дональд Трамп LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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