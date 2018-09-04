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Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США

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Канье Уэст
Канье Уэст / GettyImages

Муж светской львицы Ким Кардашян, американский рэпер Канье Уэст снова заявил о желании стать президентом.

Об этом Канье заявил в интервью на радиостанции Power 92 Chicago, сообщает издание Dazed.

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Да, это на сто процентов может произойти в 2024 году. Я не просто попытаюсь стать президентом, а стану им, если решу баллотироваться,
– заявил Уэст.

По словам рэпера, главное, на чем он планирует сосредоточиться во время своего вероятного президентства, это здравоохранение.

Заметим, это уже второй раз, когда Канье говорит о своей кандидатуре на пост президента США. В 2015 году он заявлял об этом на церемонии Video Music Awards, но говорилось о выборах 2020 года. Интересно, что тогда нынешний президент Дональд Трамп поддержал желание рэпера баллотироваться и назвал его "хорошим парнем".

Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования. Она попросила Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенное ею впервые. Дональд Трамп выполнил просьбу телезвезды.

Теги: LifeStyle Новости США
Источник: 24 Канал
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