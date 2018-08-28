Канье Уэст сделал щедрый подарок своей жене Ким Кардашян
Американский рэпер Канье Уэст уже не первый раз радует свою жену элитными подарками. Поэтому, на днях он подарил Ким Кардашян роскошный внедорожник за 140 тысяч долларов.
Внедорожник лимонного цвета Mercedes-Benz G 500, стоимость которого составляет почти 140 тысяч долларов, очень понравился светской львице. Звезда даже опубликовала несколько видеороликов, в которых описывает свой восторг от подарка.
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"О Боже, я только что вышла из спортзала и была удивлена вот этой новенькой крохой", – сказала Ким. Она добавила, что была поражена автомобилем в Майами и очень счастлива, что теперь является ее владельцем.
Источник: 24 Канал
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