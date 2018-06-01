Канье Уэст выпустил альбом Ye: все песни и фото с презентации

Американский рэпер, супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашян Канье Уэст представил новый альбом под названием Ye.

Альбом состоит из 7 треков, а его общая продолжительность составляет 23 минуты. Премьера пластинки состоялась в ущелье в штате Вайоминг, куда Канье созвал друзей и журналистов.

Читайте также: Это отвратительно: родственники Уитни Хьюстон резко отреагировали на скандальную обложку Канье Уэста

Поддержала Уэста и его 37-летняя жена Ким Кардашян, которая прилетела к мужу после встречи с Дональдом Трампом.

Кім Кардашян на презентації альбому

Здесь состоялась премьера пластинки