Канье Уэст выпустил альбом Ye: все песни и фото с презентации
Американский рэпер, супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашян Канье Уэст представил новый альбом под названием Ye.
Альбом состоит из 7 треков, а его общая продолжительность составляет 23 минуты. Премьера пластинки состоялась в ущелье в штате Вайоминг, куда Канье созвал друзей и журналистов.
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Поддержала Уэста и его 37-летняя жена Ким Кардашян, которая прилетела к мужу после встречи с Дональдом Трампом.
Кім Кардашян на презентації альбому
Здесь состоялась премьера пластинки
Источник: 24 Канал
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