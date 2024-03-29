Россия атаковала Каневскую ГЭС: где расположена третья крупнейшая станция
Ночью 29 марта россияне снова атаковали украинскую энергетическую структуру. В частности, под ударом оказались две гидроэлектростанции – Каневская и Днестровская.
Каневская ГЭС считается третьей крупнейшей гидроэлектростанцией в Украине. Где размещена станция, которую атаковали ночью – рассказывает 24 Канал.
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Каневскую ГЭС атаковали
Владимир Зеленский сообщил, что ночью 29 марта целью врага, в частности, стала Каневская ГЭС. Она расположена вблизи города Канев, что в Черкасской области – на пойме правого берега реки Днепр. Она является второй ступенью Днепровского каскада.
Где расположена Каневская ГЭС: смотрите на карте
Всего в Украине есть 10 гидроэлектростанции – Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.
За 2023 год Каневская ГЭС выработала 1181 миллион кВт-ч электроэнергии. Отмечается, что она является третьей крупнейшей ГЭС в Украине – после Днепровской и Кременчугской.
Что известно об атаке на ДнепроГЭС
- Утром 22 марта оккупанты запустили по Украине ракеты и "Шахеды". В результате крупнейшей массированной атаки на украинскую энергетику пострадала и Днепровская ГЭС. В нее попало аж 8 вражеских ракет. Ситуация на ГЭС-2 является критической, ведь она получила прямые попадания шестью ракетами. Там разбиты подкрановые балки.
- Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что невозможно четко очертили сроки, когда можно будет восстановить объект. По его словам, это займет долгое время. Поэтому после ударов по объекту энергосистема нашего государства потеряла более тысячи мегаватт. Эта потеря оставила страну без этой критически важной мощности. Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей вследствие российских ударов
- В то же время Игорь Сирота отметил, что сама плотина, к счастью, осталась целой.