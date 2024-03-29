Россия атаковала Каневскую ГЭС: где расположена третья крупнейшая станция

Ночью 29 марта россияне снова атаковали украинскую энергетическую структуру. В частности, под ударом оказались две гидроэлектростанции – Каневская и Днестровская.

Каневская ГЭС считается третьей крупнейшей гидроэлектростанцией в Украине. Где размещена станция, которую атаковали ночью – рассказывает 24 Канал.

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Каневскую ГЭС атаковали

Владимир Зеленский сообщил, что ночью 29 марта целью врага, в частности, стала Каневская ГЭС. Она расположена вблизи города Канев, что в Черкасской области – на пойме правого берега реки Днепр. Она является второй ступенью Днепровского каскада.

Где расположена Каневская ГЭС: смотрите на карте

Всего в Украине есть 10 гидроэлектростанции – Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

За 2023 год Каневская ГЭС выработала 1181 миллион кВт-ч электроэнергии. Отмечается, что она является третьей крупнейшей ГЭС в Украине – после Днепровской и Кременчугской.

Что известно об атаке на ДнепроГЭС