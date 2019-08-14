Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
График школьных каникул каждое учебное заведение может устанавливать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Длительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней.
Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника. Стоит учесть, что перед началом каникул еще два выходных дня – суббота и воскресенье.
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Даты каникул только рекомендуются Министерством образования. Окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения.
Актуальной информацией должен владеть секретарь школы. Однако если у учебного заведения есть активный сайт – информацию об учебном расписание можно узнать самостоятельно.
Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.
Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.
Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.
Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.
Приятным бонусом является то, что 31 августа приходится на понедельник. Вероятнее всего, первый звонок и школьная линейка в 2020 году будет во вторник.
Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020
14 октября (понедельник) – День защитника Украины;
25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)
8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем будет понедельник 9 марта);
19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;
1 мая (пятница) – День труда;
9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем будет понедельник 11 мая).
Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:
- Низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.
- Низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.
- Карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.