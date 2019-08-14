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      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники

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      Каникулы 2019 – 2020 Украина: школьные каникулы и выходные
      Школьные каникулы 2019 – 2020 / crowneplaza

      График школьных каникул каждое учебное заведение может устанавливать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Длительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней.

      Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника. Стоит учесть, что перед началом каникул еще два выходных дня – суббота и воскресенье.

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      Даты каникул только рекомендуются Министерством образования. Окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения.

      Актуальной информацией должен владеть секретарь школы. Однако если у учебного заведения есть активный сайт – информацию об учебном расписание можно узнать самостоятельно.

      Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.
      Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.
      Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.
      Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

      Приятным бонусом является то, что 31 августа приходится на понедельник. Вероятнее всего, первый звонок и школьная линейка в 2020 году будет во вторник.

      Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020

      14 октября (понедельник) – День защитника Украины;
      25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)
      8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);
      19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;
      1 мая (пятница) – День труда;
      9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем ​​будет понедельник 11 мая).

      Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:​

      • Низкая температура воздуха – минус 25 градусов для начальной школы; минус 28 градусов – для средней школы; минус 30 градусов – для учеников 10 и 11 классов.
      • Низкая температура в учебных классах: при температуре воздуха в учебных помещениях ниже 18 градусов проводить занятия запрещается.
      • Карантин и превышение порога заболеваемости: карантин может быть объявлен в отдельной школе, отдельном районе, городе или области из-за превышения эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества учащихся.
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      Теги: Новости Украины Традиции Отдых Дети и несовершеннолетние Образование
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