Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники

График школьных каникул каждое учебное заведение может устанавливать самостоятельно, в соответствии с Законом Украины об образовании. Длительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 дней.

Школы Украины обычно назначают каникулы с понедельника. Стоит учесть, что перед началом каникул еще два выходных дня – суббота и воскресенье.

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Даты каникул только рекомендуются Министерством образования. Окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения.

Актуальной информацией должен владеть секретарь школы. Однако если у учебного заведения есть активный сайт – информацию об учебном расписание можно узнать самостоятельно.

Осенние каникулы: 28 октября – 3 ноября включительно.

Зимние каникулы: 23 декабря – 7 января включительно.

Весенние каникулы: 23 марта – 29 марта включительно.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа включительно.

Приятным бонусом является то, что 31 августа приходится на понедельник. Вероятнее всего, первый звонок и школьная линейка в 2020 году будет во вторник.

Дополнительные выходные для школьников в 2019-2020

14 октября (понедельник) – День защитника Украины;

25 декабря (среда) – католическое Рождество (приходится на зимние каникулы)

8 марта (воскресенье) – Международный женский день (вероятнее всего, что дополнительным выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);

19 и 20 апреля (воскресенье и понедельник) – Светлое Христово воскресение, Пасха;

1 мая (пятница) – День труда;

9 мая (суббота) – День Победы (скорее всего, выходным днем ​​будет понедельник 11 мая).

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школах и других учебных заведениях возможны по следующим причинам:​