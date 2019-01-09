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      Ольга Черненко

      Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"

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      Луганский театр в Северодонецке
      Луганский театр в Северодонецке / Информатор

      Эти новогодние каникулы, как и прошлые, мы провели в "турах" по театрам "ЛНР".

      Я могла бы составить для Луганска свою культурную программу на все дни школьных каникул, поражая своей изобретательностью. Одна поправка – оригинальной моя культурная программа, мой тур-вояж по "злачным" заведениям, была бы только один раз. И если мне пришлось бы изощряться с программой на следующий год, боюсь, ничего нового я бы уже не изобрела. Это особенность жизни в замкнутом пространстве, особенность жизни здесь.

      Кстати, в Луганском театре кукол, есть стенд с наградными грамотами за весь период существования театра. До 2014 года это грамоты за участие в международных фестивалях и конкурсах, после – за участие в российских фестивалях театрального мастерства: Рязань, Самара... Если не вчитываться и не сравнивать, грамоты почти не отличаются, как и сами поездки.

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      Но какая же пропасть между тем, что было до 2014 года и после. И этот пример легко ложится на жизнь многих, кто по разным причинам остался в Луганске. Будто бы тоже самое – дом, семья, работа. Общий шаблон жизни такой же, как и до войны. Но если всматриваться в эти частности, могут ли многие, оставшиеся здесь, выехать отсюда? Выехать легко, не раз в год на море, а просто на новогодние каникулы? Нет. А тем, кто может, отчаянно завидуют.

      Учителя школ придумывают походы для детей – филармония, цирк, музей самолетов, встречи с выдающимися людьми "республики"... Но вряд ли такие мероприятия могут в полной мере компенсировать то, что давали раньше поездки в другие города и страны. И как бы я не старалась сделать эти новогодние каникулы разнообразными, все равно я не смогу заменить ребенку поездки в другие страны, впечатления, которые дают путешествия. Он мог бы сравнивать сам, видеть сам и делать выводы...

      Но мы привычно ездим "посредством телевизора", меняя города России вместе с ведущими. Все это нам услужливо предлагают местные телеканалы. Мы как будто включены в общий Новый год с той лишь разницей, что имея свободу выехать отсюда, мы не можем этого сделать по разным причинам – чаще всего от отсутствия денег, а кто-то от своей "политической" биографии.

      Нет, нельзя сказать, что детство в походах по местным театрам, плохое. В краеведческом музее открыта выставка новогодних открыток, где все желающие за символическую плату могут увидеть более 500 экземпляров от самых первых до открыток наших дней. Репертуар театров не повторяется, и цирк впечатляет размахом. Но представьте, что все это будет каждый год – этот год, и следующий тоже. И в какой-то момент искушенный зритель скажет, что хочет чего-то нового, другого. Других впечатлений, других стран. Захочет увидеть, убедиться воочию, что его город не окружен колючей проволокой, не имеет высоких заборов, и мы имеем возможность выехать отсюда. А так ли это на самом деле?

      Да, эти каникулы мы снова провели в Луганске. И когда я спросила у знакомых, куда можно выехать из Луганска, приятельница совершенно искренне сказала мне: "Да куда угодно, были бы деньги". И это тоже правда. Но все в моем окружении провели эти каникулы в Луганске, выезжая разве что к родственникам в окрестности "республики".

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Публикации Новогодние праздники Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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