Об этом сообщили 3 августа. В сети опубликовали фото с этого места.

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Женщина стоит в пропасти, которая там образовалась / Фото телеграма ХД

Там было русло

На фото женщина спустилась в пропасть, которая там образовалось. Видно, что она не полностью в яме. Однако край пропасти примерно на высоте ее головы.

Ранее в сети обнародовали видео, которое сняли после ливня. Там видно, что это место было похоже на настоящее русло.

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Также размыло могилы

Следует отметить, что это не единственные последствия непогоды в этом месте. Издание Vgorode 1 августа сообщило, что на Чаплинском кладбище размыло захоронения.

В могилах там были ямы и из них шел так называемый трупный запах. Также на кладбище было много заваленных памятников.



Могилы, которые провалились на кладбище в Днепре / Фото Vgorode

Обратите внимание! 30 июля сообщили, что на многих улицах Одессы образовались огромные пропасти. Это произошло после обильных дождей, которые ранее затопили город. Однако коммунальщики часть гигантских ям только огородили, а потом объяснили, почему не везде делают ремонт.