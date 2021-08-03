Образовался каньон возле кладбища: в Днепре чрезвычайно сильно размыло дороги – видео
Источник:телеграм ХД
В Днепре возле Чаплинского кладбища образовались гигантские ямы на дороге. Они глубиной почти, как рост человека. Это произошло после обильных дождей, которые шли 2 днями ранее.
Об этом сообщили 3 августа. В сети опубликовали фото с этого места.
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Женщина стоит в пропасти, которая там образовалась / Фото телеграма ХД
Там было русло
На фото женщина спустилась в пропасть, которая там образовалось. Видно, что она не полностью в яме. Однако край пропасти примерно на высоте ее головы.
Ранее в сети обнародовали видео, которое сняли после ливня. Там видно, что это место было похоже на настоящее русло.
Момент, когда дождь размывал дорогу: видео телеграма ХД
Также размыло могилы
Следует отметить, что это не единственные последствия непогоды в этом месте. Издание Vgorode 1 августа сообщило, что на Чаплинском кладбище размыло захоронения.
В могилах там были ямы и из них шел так называемый трупный запах. Также на кладбище было много заваленных памятников.
Могилы, которые провалились на кладбище в Днепре / Фото Vgorode