Капеллан, который усыновил 33 детей и спас жизнь тысячам наркозависимым: трогательная история

Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" – основатель крупнейшего реабилитационного центра Украины, пастор и капеллан Геннадий Мохненко.

О пути к пасторству

– Я уже в 20 лет, вернувшись из армии, столкнулся с попыткой осознания жизни. Я похоронил своего очень близкого друга и я очень благодарен Господу и тем людям, которых Бог послал мне на пути моем. Потому что я начал разгибать свои вопросительные знаки в восклицательные знаки. Все больше и больше я получал ответы в христианстве и мой путь богоискательства занял несколько лет.

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– Я рос в семье алкоголиков и страх переступить порог родного дома преследовал меня в ежедневном режиме. Я боялся зайти домой и увидеть убитыми в какой-нибудь пьяной драке отца с матерью или просто умершими от пьянки. Я думаю, что хорошо понимаю вот это ощущение ребенка, в семье которой трагедия. Возможно поэтому мне проще работать с детьми из сложных семей, с детьми с катастрофическими историями. Мне понятен их мир.

О помощи наркозависимым

– Мы начали работать с наркозависимыми взрослыми людьми в моем городе, но как-то вдруг открыли для себя мир детей-наркоманов. На ближайшем перекрестке от моей общины годами были десятки детей. В городе сотни детей были. Они все грабили, подсаживали друг друга на иглу.



Мохненко Геннадий

– Сначала была идея просто кормить и как-то попытаться изменить их жизнь. Впоследствии они пришли и попросились жить в нашей разрушенной постройке, как мы думали, будущей церкви. Я, честно говоря, был уверен, что они переоденутся, вымоются, лишатся вшей и снова пойдут. Но часть ушла, а часть осталась, а потом они начали приглашать своих друзей с улицы, из подвалов. Именно так рождался наш детский реабилитационный центр.

Было желание спасти хотя бы кого-то, потому что мы часто опаздывали. Мы получали ребенка и он умирал, мы не успевали спасти.

Один из моих приемных сыновей умер в 13 лет. Он был наркоманом наверное лет с 10. Я был в реанимации у его кровати за 40 минут до смерти. Я знаю, что нужно делать, когда человек умирает, но я даже молиться не мог, я был настолько разбит.

И каждый раз, когда мы хоронили ребенка, я ставил себе один и тот же вопрос: "Где мы были чуть раньше? Где мы были за год, два, три, пять? Почему никто не забрал его с улицы, когда он только оказался там? Чем мы были заняты? ".

О реабилитационном центре "Республика Пилигрим"

– Мы называем наш детский реабилитационный центр "Государством бывших беспризорных". У нас есть свой президент, свои министры, свои прокуроры, суды и своя валюта – пилигривня. Они выдают свои законы, у нас проходят свои выборы. Было все – предвыборные программы и даже немного коррупции. "Республика Пилигрим" – это центр, где они находятся постоянно.

Центр "Республика Пилигрим" был создан в 2000 году при "Церкви добрых перемен". Через стены приюта прошло более трех тысяч человек. Сотрудники приюта разыскивают детей на улицах и предоставляют им пищу, жилье и пытаются вернуть в семью.

– Мы поняли, что детей, которых мы забрали с улицы, откачали и привели в адекватное состояние, нельзя отправлять в детские дома. Они пойдут оттуда через пять минут. Они даже туда не доедут.

– Тогда мы поняли, что идеальный вариант для этой детворы – семья. И мы начали оформлять их в семье. Тогда у меня появились первые трое, потом еще пять, потом еще семеро детей. Приемные дети практически все были бездомными, с четырех, с пяти лет. А одного из моих сыновей нашли на улице, когда ему было 2,5 года.

Моя история ненормальна, я всегда это подчеркиваю. Никому не надо 32 или 33 ребенка брать в семью. Моя история – неправильная, она не годится для примера и подражания. Может она годится для мотивации. У меня никогда не было условий, и сейчас их нет.

– Служба по делам детей понимая, что у детей, которых мне давали, нет других вариантов, закрывали глаза на все. Пик был тогда, когда мы – 17 человек – жили в 54 квадратных метрах. И службы при этом привозили мне еще одного ребенка со словами: "Пастор, возьмите еще одного". И я говорил "нет" и клал трубку, но они приводили ребенка ко мне в кабинет, впихивали и закрывали двери. Они понимали, что когда я увижу его глаза, то мне будет гораздо сложнее сказать "нет" и я снова говорил "да".

О войне и жизни на Востоке Украины

– В прошлом году под Рождество, я наконец начал строить нормальный дом. Правда есть одна большая проблема – из окон открывается вид на войну. С самого начала войны мы с моими старшими сыновьями, эвакуировав детей и женщин, начали рыть первые окопы вокруг Мариуполя, первую оборонительную линию.



Мохненко является капелланом с начала войны

– Действительно тогда рисковали получить и грады, и мины на головы. Это казалось безумием, никто не верил, что город сможет устоять, но я горжусь, что мы с сыновьями оказались среди очень немногих людей. В первый день 70 человек вышли из полумиллионного города рыть окопы. Уже через несколько дней по этим окопам полетели грады, но солдатам было где спрятаться, а мы смогли удержать город. К слову, всю войну мои дети, детские дома помогают армии.



Интервью с Геннадием Мохненко

– Я – капеллан, наша капелланская команда на фронте находится всю войну. Когда было объявлено военное положение, наш детский дом решил уехать в окопы и помочь очистить линию обороны. Конечно, мы не пустили их в Широкино, где идут бои, мы поехали на потенциальную линию фронта.



Дети помогают копать окопы на Востоке Украины

– Вся банда псевдожурналистов из России подала это как то, что "бандеровцы" заставили детей под обстрелами рыть окопы. Мы посмеялись конечно, но мы рады, что через эту акцию мы напомнили миру, что война в Украине продолжается.

О помощи в Африке

– Я 10 лет работаю в Африке и сложно многим понять, что даже во время войны я не остановил свою работу на экваторе. Когда у меня трясется земля, трясется линия фронта, я собираю команду и еду на край света, чтобы помочь беспризорным детям там. Многие говорили: "Пастор, это безумие, у тебя война на пороге", я улыбался и отвечал: "Обещал Богу, что не остановлю свою работу в Африке и буду возвращаться".



Мохненко помогает детям в Африке

– Мне удалось привлечь к этой работе уже много десятков человек. Многие из них живут в Африке, они сейчас там находятся и забрали детей в семьи, они создали детские дома. И мои дети, бывшие беспризорники Украины, собирают подарки, жертвуют свои игрушки, пичкают наши чемоданы, проводят какие-то акции, даже собирают деньги на какие-то подарки для детских домов Африки. Я думаю, что это также хорошая педагогическая стратегия.

– Ставьте большие цели в своей жизни, в служении Богу и людям. Помните, что создатель вселенной может делать удивительные вещи через обычных, простых людей.

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