Смерть случилась 20 мая, когда судно уже было недалеко от Панамы. По прибытию у корабля должен был смениться капитан, однако произошла задержка.
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Что на данный момент известно
- Один из членов экипажа предоставил журналистам анонимный комментарий, где рассказал подробно об этой ситуации.
- За два дня до прихода в Панаму, 38-летний капитан не вышел из своей каюты.
- Тогда коллеги зашли к нему и увидели тело.
- После этого информацию об инциденте передали в офис компании судовладельца.
- Там морякам дали приказ запломбировать каюту и ждать представителей власти страны, в которой они находятся.
- Тело капитана по состоянию на 25 мая продолжает лежать в закрытой каюте.
- Поскольку климат там влажный и теплый, тело вероятно начало разлагаться.
- Моряки сообщили, что из каюты начал идти запах.
- Однако представители Панамы отказываются забирать умершего.
- Какова причина такой позиции – неизвестно.
- Были ли на теле следы насильственной смерти – неизвестно.
- Однако моряки подозревают неестественную причину смерти своего капитана.