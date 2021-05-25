На пути в Панаму умер капитан из Одессы: тело не забирают из каюты уже несколько дней

25 мая 2021 , 10:08
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Источник:

Seafarers Journal

Одессит и капитан сухогруза Century умер во время выполнения маршрута из Шанхая в Панаму. Тело мужчины находится в закрытой каюте уже 5 дней и оттуда начал идти неприятный запах. Однако его не хотят забирать.

Смерть случилась 20 мая, когда судно уже было недалеко от Панамы. По прибытию у корабля должен был смениться капитан, однако произошла задержка.

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Что на данный момент известно

  • Один из членов экипажа предоставил журналистам анонимный комментарий, где рассказал подробно об этой ситуации.
  • За два дня до прихода в Панаму, 38-летний капитан не вышел из своей каюты.
  • Тогда коллеги зашли к нему и увидели тело.
  • После этого информацию об инциденте передали в офис компании судовладельца.
  • Там морякам дали приказ запломбировать каюту и ждать представителей власти страны, в которой они находятся.
  • Тело капитана по состоянию на 25 мая продолжает лежать в закрытой каюте.
  • Поскольку климат там влажный и теплый, тело вероятно начало разлагаться.
  • Моряки сообщили, что из каюты начал идти запах.
  • Однако представители Панамы отказываются забирать умершего.
  • Какова причина такой позиции – неизвестно.
  • Были ли на теле следы насильственной смерти – неизвестно.
  • Однако моряки подозревают неестественную причину смерти своего капитана.
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Автор: Олександр Марчак