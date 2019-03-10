"Капітан Марвел" — 21-й фільм всесвіту Marvel і перший сольник жінки-супергероя

Занадто слабка, занадто емоційна, коротше кажучи, дівчисько. Ага, дівчисько… яке ламає баланс сил Marvel Cinematic Universe.

Конкуренція DC і Marvel в кінематографі (і не тільки) епічна, як у Coca Cola з Pepsi, Apple і Samsung чи BWM і Audi. І якщо DC показав світові "Диво-жінку" два роки тому, то на фільм про марвел-супергеройку глядачам довелось чекати доволі довго. Критики вважають, що фільм видався "не дуже", тобто Marvel лише зняли проміжне кіно перед фінальним боєм між Месниками і Таносом. В більшості "Капітан Марвел" і справді фільм-місток до заруби вселенського масштабу і працює як підводка до Avengers: Endgame, а не як girl-power кіно.

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Символічно, що фільм потрапив в кінотеатри на початку березня, напередодні дня жінок, рівності і антисексизму, який багатьма ігнорується як свято, але досі є офіційним вихідним в ряді країн, зокрема, в Україні. Основний месидж "Капітана Марвел" доволі простий і прямолінійний: жінкам часто кажуть, що вони надто емоційні, щоб вести за собою. Геройка Marvel ставить під сумнів усталені авторитети, не дозволяє собі здаватись і деколи втрачає терпець, але усвідомлює, що її вразливість водночас є її найбільшою силою. Фактично, "Капітан Марвел" каже, що як тільки ми перестаємо шукати схвалення зовні, то стаємо всесильними.

Кіно міксує минуле і теперішнє, спогади і сьогодення, Землю і простори космосу, а також дає відповіді на питання звідки Месники отримали свою назву, як Нік Ф’юрі втратив око і звідки в біса взявся тесаракт. "Капітан Марвел" — приквел до всього що сталось з Marvel Cinematic Universe після 2012-го.

В центрі подій — Верс, жінка з спецназу Крі, яка не пам’ятає свого минулого, але працює на благо Імперії Крі і підкоряється штучному інтелектові, який всім там роздає сили і визначає, так би мовити, зовнішню політику. Крі має на меті знищити ще одних іншопланетян — скрулів. Під час однієї з анти-скрул місій спецназу Крі все йде не за планом і Верс опиняться на планеті C-53, на іншопланетному — "ще тій дирі", а по-нашому — на планеті Земля. Тут вона потрохи розбирається з тим, ким насправді є, куди ділись її спогади і хто в космічній війні неправий. Благо, у жінки достатньо сил аби вплинути на хід подій. Насправді, у неї настільки багато сил, що всі Месники могли б йти на пенсію. Але, на час подій "Капітана Марвел" Месників ще нема, а є лише Нік Ф’юрі, який, власне, їх і зібрав.

Якщо дивитись на акценти цього кіно, то незрозуміло хто ж у центрі подій: Ф’юрі чи Верс? Семьюель Ель Джексон, якого ефектно віртуально омолодили до часів "Кримінального чтива", знайомиться з іншопланетною супергеройкою ще на початку фільму і потім вони разом дають раду з цим всим місивом подій. Молодий Ель Джексон моментами виглядає яскравіше за Брі Ларсон у ролі Капітана Марвел, тому увага під час перегляду ніби розколюється навпіл. Відчуття, що в один фільм хочуть помістити дві окремі історії, об’єднавши їх між собою декількома стібками ниток.

"Капітана Марвел" норовлять назвати одною з найневдаліших стрічок всесвіту Marvel, але чи варто пропускати цей фільм в IMAX? Ні. По-перше, бо ви ж напевно чекаєте наступних "Месників", а "Капітан Марвел" додає трохи пазлів в загальну картину. Якщо осилити 20 фільмів, то 21 вже просто шкода пропускати. По-друге, бо не все так погано як можуть казати критики: тут є чудний небезпечний кіт Гуся, миле камео Стена Лі, гарні саундтреки 90-тих і декілька жартів, з яких гучно сміявся весь зал. Тепер чекаємо квітня і дивимось "Месники: Завершення".

Оцінка "Капітана Марвел" на IMDb — 6,8.

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