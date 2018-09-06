16:31
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Капитан Марвел": первые фото со съемок супергеройского фильма Marvel

53 Читати новину українською
"Капитан Марвел": первые кадры фильма
"Капитан Марвел": первые кадры фильма / ew.com

Знаменитая лента под названием "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel показала свои первые результаты работы над фильмом, съемки которого уже завершены. Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами из будущего фильма.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Первые 10 изображений из приключенческой фэнтезийной ленты "Капитан Марвел", премьера которого ожидается в марте 2019 года, уже появились в сети. В главной роли кинокартины выступает голливудская актриса Бри Ларсон, которая на снимках одета в супергеройский костюм. Она же и стала звездой обложки издания Entertainment Weekly.

Читайте также: 10 лучших фильмов от Marvel, которые стоит посмотреть еще раз


Бри Ларсон в роли супергероя Капитана Марвела


Бри Ларсон в роли супергероя Капитана Марвела

Также на других кадрах можно увидеть как новых героев, так и нескольких уже известных из предыдущих фильмов Marvel Universe. Среди них – Сэмюэл Лерой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу и многие другие.

Стоит добавить, что фильм дуэта режиссеров Анны Боден и Райана Флека будет рассказывать об истории пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем Капитаном Марвел. События фильма будут происходить еще в 90-х годах прошлого века. Что интересно, в фильме "Мстители Война бесконечности" (2018) один из героев отправит ей последнее сообщение через пейджер, чтобы она спасла Вселенную от массового геноцида.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук