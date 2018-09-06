"Капитан Марвел": первые фото со съемок супергеройского фильма Marvel

Знаменитая лента под названием "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel показала свои первые результаты работы над фильмом, съемки которого уже завершены. Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами из будущего фильма.

Об этом сообщается на сайте журнала.



Первые 10 изображений из приключенческой фэнтезийной ленты "Капитан Марвел", премьера которого ожидается в марте 2019 года, уже появились в сети. В главной роли кинокартины выступает голливудская актриса Бри Ларсон, которая на снимках одета в супергеройский костюм. Она же и стала звездой обложки издания Entertainment Weekly.

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Бри Ларсон в роли супергероя Капитана Марвела



Бри Ларсон в роли супергероя Капитана Марвела



Также на других кадрах можно увидеть как новых героев, так и нескольких уже известных из предыдущих фильмов Marvel Universe. Среди них – Сэмюэл Лерой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу и многие другие.

Стоит добавить, что фильм дуэта режиссеров Анны Боден и Райана Флека будет рассказывать об истории пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем Капитаном Марвел. События фильма будут происходить еще в 90-х годах прошлого века. Что интересно, в фильме "Мстители Война бесконечности" (2018) один из героев отправит ей последнее сообщение через пейджер, чтобы она спасла Вселенную от массового геноцида.