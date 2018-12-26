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      Капитан российского топ-клуба может получить 10 лет тюрьмы за мошенничество

      36 Читати новину українською
      Денис Глушаков с женой Дарьей
      Денис Глушаков с женой Дарьей

      Капитану московского "Спартака" Денису Глушакову грозит тюремное заключение сроком до 10 лет за мошенничество, а также подкуп должностных лиц.

      Адвокат жены Дениса Глушакова Сергей Жорин заявил, что футболист якобы вывел с общего семейного счета 170 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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      При этом суд заморозил счета капитана "Спартака" и его жены, поскольку они находятся в бракоразводном процессе и им еще предстоит раздел имущества. В ближайшее время в полицию на допрос будет вызван представитель футболиста.

      Также жена Глушакова ранее писала заявление в полицию, обвиняя его в угрозах убийства. Адвокат Глушакова утверждает, что перед разводом игрок вывел с банковского счета сотни миллионов рублей, которые были нажиты во время брака.

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      Теги: Футбол Новости России Спорт
      Источник: 24 Канал
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