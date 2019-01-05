Капитан сборной России по хоккею показал позорное поведение после поражения от США

Капитан сборной России U-20 по хоккею Клим Костин крайне эмоционально отреагировал на поражение от США (1:2) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

После финальной сирены Костин и его партнеры по команде расплакались от разочарования, но это было еще не все. Перед церемонией награждения лучших игроков сборной России на чемпионате мира Костин снял шлем, бросил его на лед, а подаренные ему часы отдал кому-то на скамейке запасных.

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Klim Kostin tossed his helmet and then gave his watch for being a top three player to someone off camera. #WJC2019 pic.twitter.com/7EuRwQtAFi — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Однако позже Костин принес извинения за свое поведение, сказав, что он не должен был себя так вести.

Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео моего поведения. Я хочу попросить прощения. Я не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень хочу побеждать за своих партнеров по команде, мою семью и мою страну. Поражение было болезненным и тяжелым. К сожалению, я повел себя плохо. Приношу извинения американским хоккеистам, извинения фанатам в Ванкувере и всем хоккейным фанатам, которые смотрели матч. Я не должен был себя так вести,

– написал Костин в своем Twitter.

Стоит отметить, что после игры Костин заявил: "Мы русские – здесь всё и все против нас".

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