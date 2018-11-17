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      Капитан сборной Украины не сыграет в последних матчах отбора на Евро-2020

      36 Читати новину українською
      Олег Плотницкий
      Олег Плотницкий / volleyball.ua

      Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не приедет в Украину для игр за сборную в январе.

      На вопрос, когда Олега удастся увидеть в футболке сборной, он ответил, что нескоро. А потом его переспросили относительно матчей в январе. Об этом он заявил во время ответов в Instagram, пишет SportArena.

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      Ответ был лаконичным: "Нет, в январе играть не буду".


      Олег Плотницкий не сыграет за сборную Украины

      Получается, что Олег Плотницкий полностью пропускает отбор на Евро-2020. Первые четыре матча, которые прошли в августе, лидер сборной пропустил из-за травмы плеча. Сейчас Плотницкий восстановился после травмы и играет в составе итальянской "Монцы".

      Сборная Украины даже без своего лидера выиграла все 4 матча на старте отбора и уверенно лидирует в группе Н. "Сине-желтой" сборной осталось сыграть против Македонии (5 января) в Запорожье и Швейцарии (9 января) на выезде.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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