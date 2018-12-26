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      Капитан сборной Украины по баскетболу покинул испанский клуб

      15 Читати новину українською
      Вячеслав Кравцов
      Вячеслав Кравцов / ФБУ

      Капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов покинул испанский клуб "Бургос".

      Как сообщает официальный сайт клуба, стороны договорились о расторжении контракта. Клуб в своем официальном заявлении поблагодарил украинца за плодотворную и хорошую работу. Однако причины расторжения сделки не называются.

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      Кравцов присоединился к команде в июле 2018 года, отыграв в текущем регулярном чемпионате 12 матчей. Украинец проводил на площадке в среднем 17,3 минуты, за которые приносил команде 6,9 очка и делал 3,8 подбора (результативность +8,9).

      Отметим, что Кравцов принял участие во всех 10 матчах отбора на ЧМ-2019 в составе сборной Украины, в которых набирал 12,7 очка, делал 5,9 подбора и 1,0 блок-шота (результативность +15,6) в среднем за 23,7 минуты на площадке.

      Теги: Сборная Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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