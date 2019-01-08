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      Капитан сборной Украины рассказал о зарплате у биатлонистов

      68 Читати новину українською
      Дмитрий Пидручный рассказал о зарплате
      Дмитрий Пидручный рассказал о зарплате

      Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, как украинские биатлонисты зарабатывают на жизнь.

      Капитан мужской сборной Украины в интервью Sport Traveler ua заверил, что его зарплата далеко не такая высокая, как у футболистов, теннисистов, боксеров.

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      Не люблю говорить о своей зарплате, но она далеко не такая высокая, как у футболистов, теннисистов, боксеров и многих других. Биатлонисты могут хорошо заработать на жизнь на коммерческих стартах, а зарплата от министерства это бонус. На Кубках мира платят за 1-15 места, а на Кубке IBU – за 1-6. Точные суммы не помню, их можно посмотреть на официальном сайте Международного союза биатлонистов. За 15-е место на Кубке мира дают 500 евро без вычета налогов. Про зарплаты в других сборных не знаю, меня это не интересует. Есть еще личный спонсор,
      – сказал Подручный.

      Напомним, что 10 января стартует очередной этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Несмотря на расширенную программу этапа, тренеры мужской и женской сборной Украины решили использовать расширенный состав, взяв по одному запасному биатлонисту.

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      Теги: Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный
      Источник: 24 Канал
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